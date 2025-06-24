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Китай проведет парад в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией

Китай проведет в Пекине военный парад в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне и в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Китай проведет в Пекине военный парад в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне и в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Об этом проинформировал замглавы Отдела пропаганды ЦК Компартии КНР Ху Хэпин.

Парад пройдет 3 сентября на пекинской площади Тяньаньмэнь.

«Утром 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится торжественное собрание, посвященное 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и 80-летию победы в Мировой антифашистской войне, включая смотр войск», — заявил Хэпин.

Он отметил, что в мероприятии примет участие и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Ушаков назвал продолжительность планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Китай «редчайшим случаем».

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