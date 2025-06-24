ЦАХАЛ сообщает о запуске ракет из Ирана, ведётся их перехват

«После получения сигнала тревоги населению предписано войти в защищённое помещение и оставаться там до дальнейших распоряжений. Покидать защищённое помещение разрешается только после получения чёткого указания. Продолжайте следовать указаниям командования тыла», — говорится в сообщении.
А ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли договорённости о завершении конфликта. По его словам, перемирие будет поэтапно реализовано в течение суток. Тем временем глава МИД Исламской Республики заявил, что соглашение не было принято.