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ЦАХАЛ сообщает о запуске ракет из Ирана, ведётся их перехват

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет с территории Ирана, направленных в сторону Израиля. Системы обороны работают над нейтрализацией угрозы. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

«После получения сигнала тревоги населению предписано войти в защищённое помещение и оставаться там до дальнейших распоряжений. Покидать защищённое помещение разрешается только после получения чёткого указания. Продолжайте следовать указаниям командования тыла», — говорится в сообщении.

А ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли договорённости о завершении конфликта. По его словам, перемирие будет поэтапно реализовано в течение суток. Тем временем глава МИД Исламской Республики заявил, что соглашение не было принято.

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