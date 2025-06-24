Трамп предупредил Иран и Израиль о последствиях отказа от мирного урегулирования

«Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: “Мир!” Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины», — написал глава Белого дома.