Трамп предупредил Иран и Израиль о последствиях отказа от мирного урегулирования

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы обратились к нему с инициативой о мирном урегулировании конфликта. В своем посте в социальной сети Truth Social политик написал, что обе страны одновременно выразили готовность к переговорам.
Трамп подчеркнул, что Ближний Восток может стать «настоящим победителем» в случае установления мира. По его словам, Тель-Авив и Тегеран получат значительные выгоды от сотрудничества, но рискуют многое потерять, если откажутся от этого пути.
«Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: “Мир!” Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины», — написал глава Белого дома.
Ранее глава МИД Ирана Арагчи поблагодарил армию за ответ на израильские атаки.