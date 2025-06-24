Рютте опроверг информацию о сокращении военного присутствия США в Европе

Напомним, в феврале глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что США могут частично вывести свои войска из Европы. Он уточнил, что в регионе находятся 100 тысяч американских военных. При этом, по словам Драгоне, США вряд ли окончательно выйдут из Североатлантического альянса.