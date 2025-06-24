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Рютте опроверг информацию о сокращении военного присутствия США в Европе

Генсек НАТО отметил, что «сплетни» о сокращении числа американских военных в Европе распространялись не раз.

Источник: Аргументы и факты

Сведения о сокращении военного присутствия США в Европе являются слухами, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью польскому телеканалу TVP Info.

Он отметил, что подобные «сплетни» распространялись не раз. Так, глава Североатлантического альянса напомнил о ситуации с новым командующим сил организации в Европе.

«В феврале были сплетни о том, что новым командующим сил НАТО, на чью должность традиционно назначался американский генерал, станет европеец», — сказал Рютте.

Генсек добавил, что эта информация не подтвердилась.

Напомним, в феврале глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что США могут частично вывести свои войска из Европы. Он уточнил, что в регионе находятся 100 тысяч американских военных. При этом, по словам Драгоне, США вряд ли окончательно выйдут из Североатлантического альянса.

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