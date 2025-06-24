Подполковник Дэвис: отказ Ирана от сделки вынудит Трампа начать войну

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил опасение, что отказ Ирана от мирного соглашения с Израилем, а также возможные потери среди американских военнослужащих, могут подтолкнуть президента Дональда Трампа к началу военного конфликта с Тегераном. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Deep Dive.
По словам Дэвиса, США уже находятся в зоне риска из-за собственных прежних действий, которые, по его мнению, могут привести к гибели американских военных. Это, в свою очередь, поставит президента в ситуацию, при которой, как он выразился, «почти единственным вариантом ответа станет начало войны».
Он также подчеркнул, что недавние удары по иранским ядерным объектам окончательно подорвали возможность переговоров и деэскалации.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли договорённости о прекращении огня.