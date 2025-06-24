Подполковник Дэвис: отказ Ирана от сделки вынудит Трампа начать войну

По словам Дэвиса, США уже находятся в зоне риска из-за собственных прежних действий, которые, по его мнению, могут привести к гибели американских военных. Это, в свою очередь, поставит президента в ситуацию, при которой, как он выразился, «почти единственным вариантом ответа станет начало войны».