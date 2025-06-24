В США заявили о точке невозврата с Ираном

«Прямо сейчас мы находимся под прицелом другой стороны из-за наших прошлых действий, которые сперва могут ускорить гибель американских военнослужащих, а затем поставить президента в положение, когда практически единственное, что он может сделать — это развязать войну», — заявил Дэвис. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала Deep Dive.