Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили о точке невозврата с Ираном

Если Иран откажется от заключения мирного соглашения с Израилем, а также в случае гибели американских солдат, президент США Дональд Трамп может начать войну с Тегераном. Данное мнение выразил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Недавние удары по ядерным объектам Ирана может помешать мирному урегулированию.

Если Иран откажется от заключения мирного соглашения с Израилем, а также в случае гибели американских солдат, президент США Дональд Трамп может начать войну с Тегераном. Данное мнение выразил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Прямо сейчас мы находимся под прицелом другой стороны из-за наших прошлых действий, которые сперва могут ускорить гибель американских военнослужащих, а затем поставить президента в положение, когда практически единственное, что он может сделать — это развязать войну», — заявил Дэвис. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, доверие подорвано. Из-за этого «любое мирное урегулирование конфликта или даже минимизация ущерба от нападения» почти невозможно.

Ранее Иран ответил на атаки США ударами по военной базе последних в Катаре. Тогда Иран выпустил не менее 10 ракет. По данным СМИ, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше