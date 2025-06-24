Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин сообщил, когда завершится формирование Московского и Ленинградского военных округов

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году завершится формирование всех частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Об этом российский лидер рассказал на встрече с выпускниками военных вузов.

Источник: Life.ru

«В этом году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, бригады морской пехоты будут развёрнуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности», — отметил глава государства.

Путин также напомнил о создании нового рода войск беспилотных систем. Он добавил, что бригады морской пехоты «будут развернуты в дивизии», что увеличит их ударную мощь и боевые возможности. Президент выделил техническую модернизацию армии и флота как приоритетное направление.

В своём выступлении российский лидер сообщил, что североатлантический альянс стоит за началом текущей глобальной милитаризации и гонки вооружений. Чтобы обеспечить надёжную защиту России, работа правоохранительных органов, спецслужб и других силовых ведомств должна быть слаженной, добавил Путин.