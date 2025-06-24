Эксперт ООН Никулин предрек Украине забвение после начала боев США и Ирана

«Все, забудьте про Украину. Она стремительно уходит из информационного потока. Я думаю, скоро не только США, но и Европа забудет о ней. Эта страна станет им ненужной. Есть поговорка про чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко — слишком много вложено миллиардов долларов и евро. На Западе рассчитывали, что вклады будут окупаться, но поддержка Украины приносит всё больше затрат. И никто не может сказать, когда это изменится. Показательны последние решения — провести саммит НАТО без украинской повестки», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.