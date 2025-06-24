Эксперт ООН Никулин предрек Украине забвение после начала боев США и Ирана

Украинская повестка на Западе будет забыта после того, как развернутся бои между США и Ираном. Об этом сказал в комментарии aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
23 июня Иран атаковал военные базы США в Катаре, Ираке и Бахрейне. До этого американские ВВС ударили по Ирану.
«Все, забудьте про Украину. Она стремительно уходит из информационного потока. Я думаю, скоро не только США, но и Европа забудет о ней. Эта страна станет им ненужной. Есть поговорка про чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко — слишком много вложено миллиардов долларов и евро. На Западе рассчитывали, что вклады будут окупаться, но поддержка Украины приносит всё больше затрат. И никто не может сказать, когда это изменится. Показательны последние решения — провести саммит НАТО без украинской повестки», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.
Союзники Киева на саммите НАТО, который начинается 4 июня, могут оставить президента Украины Владимира Зеленского без военной помощи не только от США, но и от стран ЕС. Об этом сообщало издание Politico, ссылаясь на источники.
В ночь на 24 июня президент США Трамп заявил, что Израиль и Тегеран достигли договорённости о перемирии. По его словам, режим прекращения огня вступит в силу «после завершения последних военных операций». При этом, CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, сообщил после этого, что Иран не получал предложений о прекращении огня.