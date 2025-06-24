Генсек НАТО растерялся после вопроса о России: не смог ответить за свои слова

Генсек также открыто заявлял о том, что НАТО готовится к противостоянию с Россией. По его оценкам, на подготовку уйдёт от трёх до пяти лет. Кроме того Рютте побывал в аналитическом центре в Лондоне и после этого сделал яркое заявление. По словам генсека альянса, страны НАТО могут столкнуться с «необходимостью изучения русского языка, если не увеличат расходы на оборону».