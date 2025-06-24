Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог дать чёткого ответа на вопрос, почему он считает, что Россия якобы может напасть на альянс в ближайшие пять лет. Стенограмма его выступления опубликована на сайте организации.
На пресс-конференции перед саммитом НАТО журналисты спросили Рютте, на чём основан его прогноз о возможной атаке со стороны России. В ответ он сослался на общую обеспокоенность в альянсе, упомянув заявления министра обороны Германии, военных руководителей и представителей разведки. По их мнению, Россия якобы может атаковать НАТО через три, пять или семь лет, если альянс не увеличит оборонные расходы.
«В организации существует большое беспокойство. Пару недель назад мы слышали, как … говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас», — сказал глава альянса.
Рютте избежал прямого ответа на вопрос о причинах возможного нападения Москвы на альянс, лишь подчеркнув, что в таком случае Россию ждут «разрушительные последствия».
9 июня, он уже заявлял, что Россия якобы наращивает военный потенциал и готовится к конфликту с альянсом в ближайшие годы. Однако конкретных доказательств этих утверждений генсек не привёл.
Генсек также открыто заявлял о том, что НАТО готовится к противостоянию с Россией. По его оценкам, на подготовку уйдёт от трёх до пяти лет. Кроме того Рютте побывал в аналитическом центре в Лондоне и после этого сделал яркое заявление. По словам генсека альянса, страны НАТО могут столкнуться с «необходимостью изучения русского языка, если не увеличат расходы на оборону».
Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО. Глава государства даже называл подобные заявления бредом. По его словам, подобными догадками ЕС попросту пытается запугать собственное население.
Помимо прочего глава государства подчеркнул, что Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности. ВС РФ и оборонный потенциал находятся в процессе непрерывного развития и модернизации, добавил он.