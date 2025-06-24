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В Израиле сообщили о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана.

Источник: Reuters

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы», — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

Ранее во вторник ЦАХАЛ трижды сообщал о о пусках иранских ракет. Одна из них, как утверждается, прилетела в многоэтажку в городе Беэр-Шева на юге страны. По данным гостелерадиокомпании Kan, погибли три человека.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит «агрессию» не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.

Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе.

США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном, когда ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. Вечером 23 июня Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала. Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.

Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет. Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана «очень слабым» и поблагодарил исламскую республику за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.

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