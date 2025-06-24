Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Ирану и Израилю есть что терять в случае несоблюдения перемирия

Трамп утверждает, что Израиль и Иран почти одновременно обратились к нему с просьбой содействовать прекращению конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Тегеран и Тель-Авив якобы обратились к нему с призывом к мирному урегулированию конфликта.

По его словам, обе стороны дали понять, что заинтересованы в прекращении боевых действий, и это, как считает американский лидер, открыло окно возможностей для достижения долгожданного мира на Ближнем Востоке.

В публикации в своей социальной сети Truth Social Трамп отметил, что обе страны смогут обрести «любовь, мир и процветание», если сохранят курс на примирение, однако предупредил о серьёзных рисках в случае отказа от диалога.

Ранее он также сообщил о достигнутых договорённостях: сначала огонь прекратит Иран, а спустя 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль. По истечении суток перемирие должно перейти в формат официального завершения вооружённого противостояния, продолжавшегося 12 дней.

Между тем иранское агентство Mehr News опровергло слова президента США Дональда Трампа о якобы достигнутом соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем, назвав такую информацию недостоверной.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше