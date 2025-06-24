Трамп: Ирану и Израилю есть что терять в случае несоблюдения перемирия

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Тегеран и Тель-Авив якобы обратились к нему с призывом к мирному урегулированию конфликта.
По его словам, обе стороны дали понять, что заинтересованы в прекращении боевых действий, и это, как считает американский лидер, открыло окно возможностей для достижения долгожданного мира на Ближнем Востоке.
В публикации в своей социальной сети Truth Social Трамп отметил, что обе страны смогут обрести «любовь, мир и процветание», если сохранят курс на примирение, однако предупредил о серьёзных рисках в случае отказа от диалога.
Ранее он также сообщил о достигнутых договорённостях: сначала огонь прекратит Иран, а спустя 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль. По истечении суток перемирие должно перейти в формат официального завершения вооружённого противостояния, продолжавшегося 12 дней.
Между тем иранское агентство Mehr News опровергло слова президента США Дональда Трампа о якобы достигнутом соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем, назвав такую информацию недостоверной.