Жесткий ответ Ирана: раскрыта цель удара по крупнейшим базам США на Востоке

На американских базах в Катаре и Ираке находятся более десяти тысяч военных США и стратегическая авиация. Об этом aif.ru рассказал бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин, комментируя удар Ирана по базам на Ближнем Востоке.
Президенту США Дональду Трампу придется реагировать на атаку, однако ответ, скорее всего, окажется символическим и демонстрационным, отмечает эксперт.
«С этих баз США бомбили страны».
23 июня Иран атаковал американские военные базы в Катаре и Ираке.
Операция получила название «Бешарат Фатх» («Хорошая весть о победе»). Перед этим, в ночь на воскресенье, 22 июня, Военно-воздушные силы США били по Ирану.
«Эти базы — важные опорные точки США. В свое время они бомбили с них и тот же Ирак, и Сирию, и даже Сектор Газа. Там находится несколько десятков тысяч военнослужащих. Посмотрим на результаты. Если погибших будут десятки или тем более сотни, то Трампу придется реагировать», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.
По данным агентства Reuters, на авиабазе Аль-Удейд в Катаре дислоцированы около 8−10 тысяч американских военнослужащих. Это крупнейший военный объект США в регионе. В Ираке находится около 2,5 тысяч военных. Игорь Никулин также обратил внимание, что до операции «Бешарат Фатх» была атакована база США в Сирии силами иранских «прокси».
Стратегические бомбардировщики вряд ли были поражены ударами Ирана, отмечает эксперт.
«Уверен, что стратегические бомбардировщики вовремя улетели, поменяв место дислокации. Я не исключаю вариант, что американцы были заранее предупреждены об ударах», — сказал специалист.
Катар за несколько минут до ударов закрыл воздушное пространство над эмиратом для гражданских самолетов.
Ответ США будет символическим, без наземной операции.
Ответ американцев, скорее всего, окажется символическим и демонстрационным, считает эксперт.
«Удары, скорее всего, будут символические и демонстрационные. На наземную операцию США не решатся, хотя удары будут продолжать».
По данным CNN, Трамп решил не отвечать на иранскую атаку. Президент США считает удар Тегерана «провалившимся» и не хочет втягиваться в новый виток войны, передают западные журналисты со ссылкой на американских чиновников.
Иран дал название операции для насмешки над США.
Иранские военные дали название «Бешарат Фатх» своей операции против баз США на на Ближнем Востоке с целью насмешки и психологического превосходства, объяснил специалист. На русский язык название переводится как «Хорошая весть о победе» или «Благословение Победы».
«Такие названия военным операциям даются с одной целью — насмешки. Это стеб, троллинг. Часть психологической и информационной войны, которая идет в данном регионе. Штаты вовсю трубят о своей победе, а Иран говорит, что это вовсе не так», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.
Эта война может стать крахом карьеры Трампа.
Война на Ближнем Востоке ставит крест на амбициях Дональда Трампа как миротворца и бьет по его планам избраться на третий срок, отмечает Игорь Никулин.
«Если разразится большая война на Ближнем Востоке, то о Нобелевской премии мира, о которой мечтает Трамп, как и о его третьем сроке, можно будет забыть. Поэтому он вынужден действовать очень осторожно. С одной стороны, ему хочется выйти победителем из этой ситуации, с другой стороны, он не хочет вступать в большую войну. Это может стать крахом его политической карьеры», — отмечает Игорь Никулин.
По словам эксперта, вступление США в прямые военные действия лишает Украину привычного внимания американских властей.
В ночь на 24 июня Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, объявил о том, что между Израилем и Ираном было достигнуто соглашение о прекращении огня. По его словам, режим перемирия вступит в силу после завершения всех военных действий. Однако, по информации CNN, со ссылкой на высокопоставленного представителя Ирана, Тегеран не получал предложений о прекращении огня.