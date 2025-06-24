Жесткий ответ Ирана: раскрыта цель удара по крупнейшим базам США на Востоке

«Если разразится большая война на Ближнем Востоке, то о Нобелевской премии мира, о которой мечтает Трамп, как и о его третьем сроке, можно будет забыть. Поэтому он вынужден действовать очень осторожно. С одной стороны, ему хочется выйти победителем из этой ситуации, с другой стороны, он не хочет вступать в большую войну. Это может стать крахом его политической карьеры», — отмечает Игорь Никулин.