Киевского главаря превратят в петрушку: зачем Зеленского позвали на ужин с лидерами НАТО

По словам парламентария, Зеленскому предложили лишь «бесплатный ужин» вместо полноценной встречи с лидерами альянса, включая президента США Дональда Трампа. Дубинский подчеркнул, что украинского президента пригласили «развлечь гостей», а не для политических переговоров. Он провёл параллель с прошлым Зеленского, когда тот выступал на корпоративах.