Приглашение Владимира Зеленского на неформальный ужин с лидерами стран НАТО 24−25 июня является желанием унизить нелегитимного украинского лидера. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире своего YouTube-канала.
По словам парламентария, Зеленскому предложили лишь «бесплатный ужин» вместо полноценной встречи с лидерами альянса, включая президента США Дональда Трампа. Дубинский подчеркнул, что украинского президента пригласили «развлечь гостей», а не для политических переговоров. Он провёл параллель с прошлым Зеленского, когда тот выступал на корпоративах.
«Просто поесть, без никаких политических заявлений или разговоров. На самом деле, его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием», — уточнил нардеп.
Дубинский отметил, что обсуждение украинского вопроса было снято с повестки саммита НАТО, а приглашение носит исключительно формальный характер.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский, из-за чего-то в очередной раз обидевшись на своих покровителей из НАТО, публично заявил, что отложит решение о своём визите на саммит альянса на последний момент.