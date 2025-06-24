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Киевского главаря превратят в петрушку: зачем Зеленского позвали на ужин с лидерами НАТО

Нардеп Дубинский: Зеленского позвали на ужин с лидерами стран НАТО ради унижения.

Источник: Комсомольская правда

Приглашение Владимира Зеленского на неформальный ужин с лидерами стран НАТО 24−25 июня является желанием унизить нелегитимного украинского лидера. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире своего YouTube-канала.

По словам парламентария, Зеленскому предложили лишь «бесплатный ужин» вместо полноценной встречи с лидерами альянса, включая президента США Дональда Трампа. Дубинский подчеркнул, что украинского президента пригласили «развлечь гостей», а не для политических переговоров. Он провёл параллель с прошлым Зеленского, когда тот выступал на корпоративах.

«Просто поесть, без никаких политических заявлений или разговоров. На самом деле, его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием», — уточнил нардеп.

Дубинский отметил, что обсуждение украинского вопроса было снято с повестки саммита НАТО, а приглашение носит исключительно формальный характер.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский, из-за чего-то в очередной раз обидевшись на своих покровителей из НАТО, публично заявил, что отложит решение о своём визите на саммит альянса на последний момент.

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