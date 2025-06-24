Дубинский: Зеленского позвали на ужин с лидерами стран НАТО, чтобы унизить

Дубинский считает, что таким образом Зеленский возвращается к своим корням, когда его приглашали выступать на корпоративах. При этом нардеп отметил, что на важные обсуждения и сессии Зеленского не пригласили. Более того, само обсуждение Украины было снято с повестки дня саммита, заключил он.