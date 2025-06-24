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Дубинский: Зеленского позвали на ужин с лидерами стран НАТО, чтобы унизить

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на ужин с лидерами стран Североатлантического альянса, чтобы унизить.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на ужин с лидерами стран Североатлантического альянса, чтобы унизить. Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Зеленского якобы пригласили на ужин с лидерами стран-членов НАТО. Просто поесть, без никаких политических заявлений или разговоров. На самом деле, его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием», — сказал парламентарий.

Дубинский считает, что таким образом Зеленский возвращается к своим корням, когда его приглашали выступать на корпоративах. При этом нардеп отметил, что на важные обсуждения и сессии Зеленского не пригласили. Более того, само обсуждение Украины было снято с повестки дня саммита, заключил он.

Саммит лидеров стран-членов НАТО пройдет в нидерландском городе Гаага 24−25 июня.

Ранее сообщалось, что Зеленский вряд ли получит новые обещания военной помощи на саммите лидеров стран НАТО.

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