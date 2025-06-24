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Политолог Брамль: Трамп ударами по Ирану преподнес подарок России и Китаю

Удары США по Ирану подрывают легитимность выстроенного ими же мирового порядка.

Источник: Аргументы и факты

Политолог Йозеф Брамль выразил мнение, что удары США по Ирану подрывают легитимность выстроенного ими же мирового порядка и играют на руку их геополитическим соперникам — России и Китаю. Об этом пишет Focus.

По словам эксперта, такие действия наносят урон доверию к Западу, особенно со стороны стран Глобального Юга, которые и без того скептически воспринимают внешнюю политику США и их союзников.

Брамль охарактеризовал эту ситуацию как настоящий «подарок» для Москвы, Пекина и Тегерана, которые теперь могут указывать на то, что Запад сам нарушает провозглашённые им нормы, когда это ему выгодно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив якобы обратились к нему с призывом к мирному урегулированию конфликта.

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