Токаев обратился к судьям Казахстана

Мы последовательно реализуем системные реформы в этой стратегически важной сфере. Постоянно совершенствуется судопроизводство, оптимизируются управленческие процессы, внедряются передовые цифровые технологии. Уже с 1 июля начнут свою работу три самостоятельных кассационных суда — по уголовным, гражданским и административным делам. Это значительно расширит институциональные возможности граждан и бизнеса для отстаивания своих прав и законных интересов.