Токаев обратился к судьям Казахстана

Текст поздравления приводит Telegram-канал Акорды:
Уважаемые судьи и работники суда! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Для всех, кто связан с отправлением правосудия, нынешний год имеет особое символическое значение. 30 лет назад была принята Конституция Казахстана — прочный фундамент нашей Независимости, соблюдения прав и свобод граждан.
Президент подчеркнул, что сильная и независимая судебная система играет ключевую роль в обеспечении верховенства права, утверждении основополагающего принципа «Закон и Порядок».
Мы последовательно реализуем системные реформы в этой стратегически важной сфере. Постоянно совершенствуется судопроизводство, оптимизируются управленческие процессы, внедряются передовые цифровые технологии. Уже с 1 июля начнут свою работу три самостоятельных кассационных суда — по уголовным, гражданским и административным делам. Это значительно расширит институциональные возможности граждан и бизнеса для отстаивания своих прав и законных интересов.
По его словам, вера людей в справедливость во многом зависит от профессионализма судей, их принципиальности и беспристрастности при рассмотрении любого дела.
Это высокая и ответственная миссия, которая требует безупречных юридических знаний, твердой приверженности букве и духу закона.
Глава государства выразил благодарность судейскому корпусу, работникам и ветеранам судов за добросовестный труд и верность призванию.
Уверен, вы внесете важный вклад в построение подлинно Справедливого Казахстана. Желаю всем здоровья, благополучия и успеховя.
В Казахстане День судьи и работника суда в перечень праздничных дат был добавлен в апреле 2022 года. Появление нового праздника, который отмечают 24 июня, обосновывалось «как дань признательности» казахстанским судьям.