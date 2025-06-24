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Лукашенко: такие принципы Мальтийского ордена, как милосердие, гуманизм и солидарность, близки Беларуси

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Князя и Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Фра Джона Данлэпа с Днем Святого Иоанна Крестителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Глава государства отметил, что принципы, которыми на протяжении столетий руководствуется орден, — милосердие, гуманизм и солидарность — близки и Беларуси. «Мы разделяем убеждение в том, что забота о человеке, помощь слабым и обездоленным, стремление к диалогу и взаимопониманию являются фундаментальными основами справедливого и гармоничного миропорядка», — говорится в поздравлении.

Особый смысл, по словам Президента, имеет нынешний юбилейный год, который отмечается Католическим Костелом как Год надежды. «Это время духовного обновления, укрепления универсальных ценностей и солидарности. Считаю, деятельность Мальтийского ордена, наполненная служением и состраданием, будет занимать достойное место в деле стремления к спокойствию и духовному возрождению, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Пускай испытания современности станут стимулом для переосмысления, поиска путей примирения и углубления международного сотрудничества».

Президент Беларуси пожелал Князю и Великому магистру отличного здоровья и благополучия, а Мальтийскому ордену — дальнейшего процветания.

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