Лукашенко: такие принципы Мальтийского ордена, как милосердие, гуманизм и солидарность, близки Беларуси

Особый смысл, по словам Президента, имеет нынешний юбилейный год, который отмечается Католическим Костелом как Год надежды. «Это время духовного обновления, укрепления универсальных ценностей и солидарности. Считаю, деятельность Мальтийского ордена, наполненная служением и состраданием, будет занимать достойное место в деле стремления к спокойствию и духовному возрождению, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Пускай испытания современности станут стимулом для переосмысления, поиска путей примирения и углубления международного сотрудничества».