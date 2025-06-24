Лукашенко поздравил коллектив ВГТУ с 60-летием со дня основания

«За эти годы вуз стал одним из центров образования и науки в стране, успешно решающим задачи развития отечественной легкой промышленности, — говорится в поздравлении. — Сохраняя верность лучшим традициям обучения, учреждение активно внедряет инновационные подходы, его современная учебно-практическая база способствует профессиональному развитию каждого студента, аспиранта и докторанта, становлению настоящих мастеров своего дела».