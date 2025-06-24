Трамп рассказал об одновременном обращении Ирана и Израиля с просьбой о мире

«Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: “Мир!”. Я понял, что время пришло. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят в своём будущем огромную любовь, мир и процветание. Они так много могут получить и так много потерять, если свернут с пути правды и истины. Будущее Израиля и Ирана неограниченно и наполнено великой надеждой. Да благословит вас Бог!» — написал хозяин Белого дома.