Экс-премьер усомнился в плане ЕС производить оружие на Украине

Страны Европы не будут производить оружие на территории Украины. Такое заявление сделал премьер-министр страны в 2010—2014 годах Николай Азаров.
По его словам, на Украине невозможно спрятать завод, который будет производить ракеты или снаряды. Более того, любой человек, который понимает, что этот завод можно разбомбить, строить такое предприятие там не станет.
«Невозможно спрятать большой завод, который будет производить ракеты или снаряды. Надо же завозить металл на этот завод. То есть подъездные пути и так далее, и так далее. Логистика. Все это будет абсолютно известно. Ну и наступит момент, когда от этого завода ничего не останется», — заявил Азаров в интервью РИА Новости.
Азаров считает, что Брюсселю гораздо проще завести на Украину готовое оружие, так как соответствующая «логистика работает». Однако верить в то, что Европа построит производящий оружие на Украине завод не стоит, даже если там снимут на эту тему телерепортаж.
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