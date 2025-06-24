Экс-премьер усомнился в плане ЕС производить оружие на Украине

«Невозможно спрятать большой завод, который будет производить ракеты или снаряды. Надо же завозить металл на этот завод. То есть подъездные пути и так далее, и так далее. Логистика. Все это будет абсолютно известно. Ну и наступит момент, когда от этого завода ничего не останется», — заявил Азаров в интервью РИА Новости.