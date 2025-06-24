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Хренин прибыл в КНР, где примет участие в совещании министров обороны государств-членов ШОС

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин прибыл в Китайскую Народную Республику. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском военном ведомстве.

Источник: БЕЛТА

В Пекине Виктора Хренина встретили посол Беларуси в Китае Александр Червяков, атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Беларусь в Китайской Народной Республике, а также представители Министерства обороны КНР.

В Минобороны отметили, что 26 июня в Циндао пройдет совещание министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем примет участие белорусская военная делегация.

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