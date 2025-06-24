Хренин прибыл в КНР, где примет участие в совещании министров обороны государств-членов ШОС

В Пекине Виктора Хренина встретили посол Беларуси в Китае Александр Червяков, атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Беларусь в Китайской Народной Республике, а также представители Министерства обороны КНР.
В Минобороны отметили, что 26 июня в Циндао пройдет совещание министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем примет участие белорусская военная делегация.
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