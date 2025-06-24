Кирилл Дмитриев попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с зарубежными странами, оказался в списке персон нон грата на скандально известном украинском веб-ресурсе «Миротворец».
Включение в базу данных произошло по причине «финансирования России» и «участия в информационных операциях» против Украины, следует из информации, опубликованной на сайте.
Ранее певица Ани Лорак попала в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», также указом Владимира Зеленского против нее были введены персональные санкции.
Сайт «Миротворец», вызвавший широкий общественный резонанс, был запущен в 2014 году. Его задача — идентифицировать и обнародовать информацию о всех, кто, по мнению создателей, представляет угрозу национальной безопасности Украины.