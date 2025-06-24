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Кирилл Дмитриев попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами попал в базу скандально известного украинского сайта.

Источник: Аргументы и факты

Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с зарубежными странами, оказался в списке персон нон грата на скандально известном украинском веб-ресурсе «Миротворец».

Включение в базу данных произошло по причине «финансирования России» и «участия в информационных операциях» против Украины, следует из информации, опубликованной на сайте.

Ранее певица Ани Лорак попала в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», также указом Владимира Зеленского против нее были введены персональные санкции.

Сайт «Миротворец», вызвавший широкий общественный резонанс, был запущен в 2014 году. Его задача — идентифицировать и обнародовать информацию о всех, кто, по мнению создателей, представляет угрозу национальной безопасности Украины.

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