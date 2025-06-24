«СВ»: под Юнаковкой пропал без вести взвод ВСУ

В районе села Юнаковка Сумской области пропал без вести один из взводов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер» со ссылкой на родственников украинских военных.
Речь идет о третьем взводе третьей роты 156-й мехбригады ВСУ.
«Родственники украинских военнослужащих в соцсетях сообщают, что в районе Юнаковки пропал без вести весь третий взвод третей роты 156 омбр», — говорится в публикации.
Информации об обстоятельствах исчезновения подразделения противника нет.
Ранее стало известно, что элитный полк спецназа ВСУ «Рейнджерс» понес тяжелые потери в Сумской области.