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«СВ»: под Юнаковкой пропал без вести взвод ВСУ

Об исчезновении украинских военных сообщили их родственники.

Источник: Аргументы и факты

В районе села Юнаковка Сумской области пропал без вести один из взводов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер» со ссылкой на родственников украинских военных.

Речь идет о третьем взводе третьей роты 156-й мехбригады ВСУ.

«Родственники украинских военнослужащих в соцсетях сообщают, что в районе Юнаковки пропал без вести весь третий взвод третей роты 156 омбр», — говорится в публикации.

Информации об обстоятельствах исчезновения подразделения противника нет.

Ранее стало известно, что элитный полк спецназа ВСУ «Рейнджерс» понес тяжелые потери в Сумской области.