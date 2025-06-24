Главой Краснокамского района Башкирии вновь стал учитель истории

Всего на должность руководителя Краснокамского района претендовали два человека: сам Алексей Горбачев и директор ФОК «Прикамье» Альберт Латыпов. Но депутаты единогласно заключили новый контракт со старым мэром. Голосование за второго кандидата проводить даже не пришлось.
Напомним, в Башкирии не существует как таковых выборов сити-менеджеров. Претендентов на главные муниципальные кресла отбирает и экзаменует специальная конкурсная комиссия, местные депутаты голосуют за того или иного кандидата и потом заключают с победителем контракт на выполнение обязанностей руководителя муниципалитета.
— Мне особенно приятно, что руководителем Краснокамского района стал человек, который не только отлично знает свою территорию, но и с трепетом к ней относится, — сказал председатель конкурсной комиссии, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Валерий Олейник. — Я знаю Алексея Горбачева как руководителя, который заботится о местной казне, умеет привлекать инвестиции и добивается поставленных целей. Он любит свою землю и, как человек, знающий историю, старается сохранить все памятные места. Люди должны знать свои корни, это служит и продвижению традиционных ценностей, которые сейчас культивируются в стране.
Валерий Станиславович напомнил, что под руководством Алексея Александровича в районе были успешно реализованы значимые инфраструктурные и социальные проекты во всех сферах.
— Это дало мощный импульс развитию муниципалитета, — считает председатель конкурсной комиссии Валерий Олейник. — Ярким подтверждением эффективности его работы стало вхождение района в тройку лидеров по социально-экономическому развитию Башкортостана по итогам 2024 года.
Интересно, что г-н Горбачев, который родился в райцентре Краснокамского района — селе Николо-Березовка — историк по образованию. Он трудился учителем истории в местной школе, где дорос до директора, а потом прошел по карьерной лестнице от начальника информационно-аналитического отдела администрации до секретаря райсовета.
Валерий Олейник отметил, что сейчас, в сложной геополитической ситуации, от глав муниципалитетов требуются особые навыки.
— Сегодня фронт существует и в тылу, — уверен Валерий Станиславович. — И задача любого руководителя — уметь принимать в сложной обстановке быстрые и своевременные решения, объединять общество, обеспечить жителям города спокойствие и комфорт и дать возможность нашим ребятам уверенно защищать Родину, не беспокоясь о своих близких. Я бы еще отметил, что Краснокамский район вносит большой вклад в помощь СВО и гуманитарную поддержку фронта.