Главой Краснокамского района Башкирии вновь стал учитель истории

— Мне особенно приятно, что руководителем Краснокамского района стал человек, который не только отлично знает свою территорию, но и с трепетом к ней относится, — сказал председатель конкурсной комиссии, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Валерий Олейник. — Я знаю Алексея Горбачева как руководителя, который заботится о местной казне, умеет привлекать инвестиции и добивается поставленных целей. Он любит свою землю и, как человек, знающий историю, старается сохранить все памятные места. Люди должны знать свои корни, это служит и продвижению традиционных ценностей, которые сейчас культивируются в стране.