«Сообщите мне немедленно!»: Трамп взорвался после слов Медведева о ядерном оружии и Иране

«Я правильно услышал, что бывший президент России Медведев небрежно бросается словом на “я” и говорит, что он и другие страны готовы поставить ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или мне это просто показалось? Если он это сказал и если это подтвердится — пожалуйста, сообщите мне немедленно», — написал американский президент.