«Сообщите мне немедленно!»: Трамп взорвался после слов Медведева о ядерном оружии и Иране

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно проверить информацию о заявлении заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно возможных поставок ядерных боекомплектов Ирану. Соответствующее обращение американский лидер опубликовал в своей социальной сети TRUTH Social.
Напомним, Медведев прокомментировал удары американских вооруженных сил, которые были совершены по трем объектам ядерной инфраструктуры на территории Ирана. Свои мысли зампред Совбеза РФ объединил в список из десяти пунктов, где не без иронии перечислил, чего же добилось американское руководство ночными атаками по Ирану.
Трамп обратил внимание на слова Медведева, в которых тот, по мнению американского президента, допустил небрежное упоминание о готовности ряда стран предоставить Исламской Республике ядерные боевые комплексы. Глава Белого дома подчеркнул, что слово «ядерный» не должно использоваться легкомысленно.
«Я правильно услышал, что бывший президент России Медведев небрежно бросается словом на “я” и говорит, что он и другие страны готовы поставить ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или мне это просто показалось? Если он это сказал и если это подтвердится — пожалуйста, сообщите мне немедленно», — написал американский президент.
Отметим, что в публикации Медведева нет ни единого намека на передачу российского ядерного оружия иранской стороне. Зампред Совбеза отдельно подчеркнул, что Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, наша страна является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.
Как писал сайт KP.RU, 22 июня на Ближнем Востоке все пошло по худшему сценарию: США ввязались в ирано-израильский конфликт на стороне еврейского государства. Президент США Дональд Трамп объявил, что Америка атаковала иранский подземный ядерный объект Фордо, а кроме него — еще два объекта в Натанзе и Исфахане.
Трамп заявил об успешном уничтожении ядерных объектов в Иране, утверждая, что это якобы помогло предотвратить ядерную войну на Ближнем Востоке. Иранская сторона опровергла слова Трампа, отметив, что ядерный комплекс в Фордо в действительности не пострадал.