ЦАХАЛ сообщила о шестом за ночь запуске ракет из Ирана

США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном, когда ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. Вечером 23 июня Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала. Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы. Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет. Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана «очень слабым» и поблагодарил исламскую республику за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.