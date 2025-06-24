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Котенок: российские войска вошли в восточную часть Серебрянки в ДНР

По данным военкора, российские бойцы закрепились на территории населенного пункта.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось войти в восточную часть села Серебрянка в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Подразделения 7-й гвардейской омсбр (7-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада — прим. ред.) вошли в восточную часть Серебрянки и закрепились», — написал он.

Военкор сообщил также о продвижении российских войск у окраин расположенного к югу от Северска села Федоровка и продолжающихся боях на окраинах села Верхнекаменское.

Ранее Минобороны РФ показало кадры освобождения населенного пункта Перебудова в ДНР.