Котенок: российские войска вошли в восточную часть Серебрянки в ДНР

Российским бойцам удалось войти в восточную часть села Серебрянка в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Подразделения 7-й гвардейской омсбр (7-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада — прим. ред.) вошли в восточную часть Серебрянки и закрепились», — написал он.
Военкор сообщил также о продвижении российских войск у окраин расположенного к югу от Северска села Федоровка и продолжающихся боях на окраинах села Верхнекаменское.
Ранее Минобороны РФ показало кадры освобождения населенного пункта Перебудова в ДНР.