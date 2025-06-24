Определились кандидаты на выборы губернатора Ленобласти от КПРФ и «Единой России»

Александр Дрозденко также представил десять приоритетов по будущему Ленобласти, которыми намерен заниматься. Сюда он включил желание «выиграть конкуренцию за молодежь», повысить среднюю продолжительность жизни в регионе до 80 лет к 2035 году, войти в топ-10 регионов РФ по национальному индексу развития образования и т. д.