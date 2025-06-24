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«Поздравляю всех»: Трамп сообщил о «полном» прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня, прекратив двухнедельную войну, в результате которой погибли сотни человек в результате ответных ударов израильских военных самолетов и ответных иранских баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня, прекратив двухнедельную войну, в результате которой погибли сотни человек в результате ответных ударов израильских военных самолетов и ответных иранских баллистических ракет.

По словам Трампа, прекращение огня должно было якобы начаться поздно вечером в понедельник, при этом сначала Иран должен прекратить свои атаки, а затем наступает черед Израиля прекращать наступательные операции в ближайшие часы. Но подтверждения от Израиля не поступало, и израильские военные заявили, что рано утром во вторник из Ирана в сторону Израиля было выпущено несколько ракетных залпов, отмечает The Guardian.

Трамп выразил надежду, что прекращение огня приведет к окончанию «12-дневной войны». Незадолго до этого заявления в иранской столице Тегеране прогремели мощные взрывы, сообщает Agence France-Presse.

«ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ! — написал привычным капслоком Трамп на социальной платформе Truth. — Между Израилем и Ираном достигнута полная договоренность о полном прекращении огня».

Несколькими часами ранее сообщалось, что три израильских источника дали понять, что Израиль намерен в ближайшее время прекратить свои удары по Ирану, и передали это сообщение США. В воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «очень, очень близок к достижению» своих целей.

Это заявление, пишет The Guardian, было сделано после того, как США присоединились к возглавляемой Израилем кампании, нанеся удар по иранским объектам по обогащению урана рано утром в воскресенье, что побудило Иран в понедельник нанести заранее спланированный ответный удар по авиабазе США в Катаре. Трамп назвал иранскую атаку «очень слабым ответом» и заявил, что возобновит усилия по переговорам о мире между Израилем и Ираном.

«Мир будет приветствовать окончание 12-ДНЕВНОЙ ВОЙНЫ, — добавил Трамп. — Во время каждого ПРЕКРАЩЕНИЯ огня другая сторона будет сохранять СПОКОЙСТВИЕ и УВАЖЕНИЕ. Исходя из предположения, что все работает так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило стойкости, мужества и ума положить конец тому, что следует назвать “12-ДНЕВНОЙ ВОЙНОЙ”».

Ранее в своем онлайн-посте Трамп поблагодарил Иран за «раннее уведомление» о ракетном обстреле авиабазы США в Катаре и заявил, что в результате атаки никто из американцев не погиб и не пострадал.

Его замечания, как отмечает The Guardian, наводят на мысль, что иранский ответ был тщательно скоординирован, чтобы позволить Тегерану и Вашингтону отступить после того, как США присоединились к израильским ударам по иранским объектам по обогащению урана, чтобы нанести ущерб ядерной программе Ирана до того, как страна сможет создать бомбу.

«Самое главное, что они избавились от всего этого в своей “системе”, и, надеюсь, больше не будет НЕНАВИСТИ, — написал Трамп. — Возможно, Иран теперь сможет добиться мира и гармонии в Регионе, и я с энтузиазмом буду призывать Израиль сделать то же самое».

Советники Трампа в частном порядке заявили, что, по их мнению, Тегеран примет оливковую ветвь президента США, чтобы избежать дальнейших ударов со стороны Израиля, а также потому, что иранцы нанесли символический ответный удар.

Объявление о прекращении огня также стало попыткой пересмотреть критерии успеха операции США, нацеленной на ядерные объекты Ирана, после того, как стало неясно, был ли уничтожен глубоко захороненный объект в Фордо, пишет The Guardian.

В своем посте в социальных сетях Трамп заявил, что иранские объекты были «полностью уничтожены». Но глава ядерной службы ООН Рафаэль Гросси заявил: «В настоящее время никто, включая МАГАТЭ, не в состоянии оценить подземный ущерб в Фордо».

Советники Трампа пытались внушить, что не имеет значения, был ли уничтожен Фордо, потому что Иран был вынужден сесть за стол переговоров, хотя это означало бы отход от того, к чему, по словам Трампа, он стремился в минувшие выходные.

Тем не менее, фактический ущерб, нанесенный ядерным объектам, остается важным вопросом в преддверии возможных переговоров между США и Ираном, которые, как ожидается, будут проходить под руководством специального посланника Трампа Стива Уиткоффа, поскольку это повлияет на переговорные рычаги Уиткоффа.

Другие высокопоставленные чиновники администрации заявили о победе. Вице-президент Джей Ди Вэнс в понедельник вечером заявил, что Иран «не способен создать ядерное оружие с помощью имеющегося у него оборудования, потому что мы его уничтожили».

Атака США последовала за волной ракетных ударов между Израилем и Ираном, когда Израиль разбомбил печально известную тюрьму Эвин, и произошла после того, как Трамп поднял вопрос о перспективе смены режима в Тегеране, напоминает The Guardian. Но по состоянию на вечер понедельника высокопоставленные официальные лица США предположили, что удар Ирана по территории Катара был совершен с целью избежать дальнейшей эскалации, которая могла бы привести к полномасштабной войне, способной поставить под угрозу иранский режим.

Трамп заявил, что 13 из 14 ракет, выпущенных Ираном, были сбиты, и что одной из них было позволено поразить цель, поскольку она «летела в неопасном направлении».

Министр обороны Катара сообщил телеканалу «Аль-Джазира», что силы обороны страны перехватили летящие ракеты и что никто не пострадал. Телеканал «Аль-Джазира» показал кадры, на которых видно, что обломки перехваченных ракет лежат на неустановленной улице в окружении жителей.

Представитель Пентагона подтвердил, что Иран нанес удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке, в качестве «ответного, но в значительной степени символического удара» в ответ на американские удары, нанесенные в минувшие выходные. Источник заявил, что Иран запустил баллистические ракеты средней дальности, предварительно сообщив об этом официальным лицам Катара и США. Сообщений о потерях со стороны США не поступало.

Символическое возмездие Тегерана было аналогично тому, которое последовало за убийством генерала Кассема Сулеймани, могущественного военачальника Корпуса стражей исламской революции, в 2020 году, подчеркивает The Guardian. После того как генерал Сулеймани был убит в результате удара американского беспилотника в районе аэропорта Багдада, Иран выпустил более десятка баллистических ракет по двум иракским авиабазам, где дислоцируются американские войска.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, когда ракеты были в воздухе, президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал: «Мы не инициировали войну и не стремились к ней. Но мы не оставим агрессию против великого Ирана без ответа».

Иранские вооруженные силы заявили, что обстрел не был направлен против самого Катара, который они назвали «дружественным и братским». Катар же настаивал на том, что у него есть право нанести ответный удар. «Мы считаем это вопиющим нарушением суверенитета государства Катар, его воздушного пространства, международного права и устава Организации Объединенных Наций», — заявил представитель министерства иностранных дел Маджед аль-Ансари в сообщении в социальной сети.

Эммануэль Макрон выразил солидарность с Катаром, но также предупредил, что удары США по Ирану не имеют «рамок законности», добавив, что любая смена режима в стране должна быть результатом волеизъявления народа, а не применения бомб.

Ранее в тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что «усиливает атаку на военный потенциал иранского режима», совершив 50 боевых вылетов. Некоторые из атак, совершенных в понедельник, были направлены на завод по обогащению урана в Фордо.

Израильский авиаудар в понедельник сильно повредил главные ворота тюрьмы Эвин на севере столицы, которая используется для содержания политических заключенных и обычных преступников. Израильские бомбы также были нацелены на штаб-квартиры Корпуса стражей Исламской революции и добровольческого ополчения «Басидж», которое подчиняется непосредственно верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что вооруженные силы «в настоящее время наносят беспрецедентные удары по объектам режима и правительственным репрессивным органам в центре Тегерана».

В течение первых 11 дней своих нападений на Иран правящая коалиция Нетаньяху неоднократно отрицала, что смена режима была официальной целью войны, хотя премьер-министр заявил, что это было бы желанным результатом, и призвал народ Ирана восстать против власти в Тегеране. Однако в понедельник члены его кабинета открыто призвали к свержению теократического режима в Иране. Министр науки и технологий Гила Гамлейль, ведущий член партии Нетаньяху «Ликуд», настаивает: «Пока режим нацистских аятолл находится в Тегеране, у него есть потенциал для восстановления своих разрушительных возможностей. Поэтому мы должны продолжать кампанию до тех пор, пока не будут созданы условия для революции и свержения режима аятолл». Израильский политик подписал дополнил свои заявления саркастическим: «В следующем году в Тегеране».

Судебная власть Ирана подтвердила нанесение ущерба тюрьме Эвин, но через своего представителя, информационное агентство Mizan, заявила: «Ситуация в тюрьме находится под контролем, и были использованы все средства для управления тюремным комплексом». Эвин используется не только для заключения в тюрьму иранских диссидентов, но и иностранцев с двойным гражданством, которые были захвачены за последние несколько лет для использования в качестве заложников и разменной монеты.

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