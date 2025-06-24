«Поздравляю всех»: Трамп сообщил о «полном» прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня, прекратив двухнедельную войну, в результате которой погибли сотни человек в результате ответных ударов израильских военных самолетов и ответных иранских баллистических ракет.
По словам Трампа, прекращение огня должно было якобы начаться поздно вечером в понедельник, при этом сначала Иран должен прекратить свои атаки, а затем наступает черед Израиля прекращать наступательные операции в ближайшие часы. Но подтверждения от Израиля не поступало, и израильские военные заявили, что рано утром во вторник из Ирана в сторону Израиля было выпущено несколько ракетных залпов, отмечает The Guardian.
Трамп выразил надежду, что прекращение огня приведет к окончанию «12-дневной войны». Незадолго до этого заявления в иранской столице Тегеране прогремели мощные взрывы, сообщает Agence France-Presse.
«ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ! — написал привычным капслоком Трамп на социальной платформе Truth. — Между Израилем и Ираном достигнута полная договоренность о полном прекращении огня».
Несколькими часами ранее сообщалось, что три израильских источника дали понять, что Израиль намерен в ближайшее время прекратить свои удары по Ирану, и передали это сообщение США. В воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «очень, очень близок к достижению» своих целей.
Это заявление, пишет The Guardian, было сделано после того, как США присоединились к возглавляемой Израилем кампании, нанеся удар по иранским объектам по обогащению урана рано утром в воскресенье, что побудило Иран в понедельник нанести заранее спланированный ответный удар по авиабазе США в Катаре. Трамп назвал иранскую атаку «очень слабым ответом» и заявил, что возобновит усилия по переговорам о мире между Израилем и Ираном.
«Мир будет приветствовать окончание 12-ДНЕВНОЙ ВОЙНЫ, — добавил Трамп. — Во время каждого ПРЕКРАЩЕНИЯ огня другая сторона будет сохранять СПОКОЙСТВИЕ и УВАЖЕНИЕ. Исходя из предположения, что все работает так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило стойкости, мужества и ума положить конец тому, что следует назвать “12-ДНЕВНОЙ ВОЙНОЙ”».
Ранее в своем онлайн-посте Трамп поблагодарил Иран за «раннее уведомление» о ракетном обстреле авиабазы США в Катаре и заявил, что в результате атаки никто из американцев не погиб и не пострадал.
Его замечания, как отмечает The Guardian, наводят на мысль, что иранский ответ был тщательно скоординирован, чтобы позволить Тегерану и Вашингтону отступить после того, как США присоединились к израильским ударам по иранским объектам по обогащению урана, чтобы нанести ущерб ядерной программе Ирана до того, как страна сможет создать бомбу.
«Самое главное, что они избавились от всего этого в своей “системе”, и, надеюсь, больше не будет НЕНАВИСТИ, — написал Трамп. — Возможно, Иран теперь сможет добиться мира и гармонии в Регионе, и я с энтузиазмом буду призывать Израиль сделать то же самое».
Советники Трампа в частном порядке заявили, что, по их мнению, Тегеран примет оливковую ветвь президента США, чтобы избежать дальнейших ударов со стороны Израиля, а также потому, что иранцы нанесли символический ответный удар.
Объявление о прекращении огня также стало попыткой пересмотреть критерии успеха операции США, нацеленной на ядерные объекты Ирана, после того, как стало неясно, был ли уничтожен глубоко захороненный объект в Фордо, пишет The Guardian.
Советники Трампа пытались внушить, что не имеет значения, был ли уничтожен Фордо, потому что Иран был вынужден сесть за стол переговоров, хотя это означало бы отход от того, к чему, по словам Трампа, он стремился в минувшие выходные.
Тем не менее, фактический ущерб, нанесенный ядерным объектам, остается важным вопросом в преддверии возможных переговоров между США и Ираном, которые, как ожидается, будут проходить под руководством специального посланника Трампа Стива Уиткоффа, поскольку это повлияет на переговорные рычаги Уиткоффа.
Другие высокопоставленные чиновники администрации заявили о победе. Вице-президент Джей Ди Вэнс в понедельник вечером заявил, что Иран «не способен создать ядерное оружие с помощью имеющегося у него оборудования, потому что мы его уничтожили».
Атака США последовала за волной ракетных ударов между Израилем и Ираном, когда Израиль разбомбил печально известную тюрьму Эвин, и произошла после того, как Трамп поднял вопрос о перспективе смены режима в Тегеране, напоминает The Guardian. Но по состоянию на вечер понедельника высокопоставленные официальные лица США предположили, что удар Ирана по территории Катара был совершен с целью избежать дальнейшей эскалации, которая могла бы привести к полномасштабной войне, способной поставить под угрозу иранский режим.
Трамп заявил, что 13 из 14 ракет, выпущенных Ираном, были сбиты, и что одной из них было позволено поразить цель, поскольку она «летела в неопасном направлении».
Министр обороны Катара сообщил телеканалу «Аль-Джазира», что силы обороны страны перехватили летящие ракеты и что никто не пострадал. Телеканал «Аль-Джазира» показал кадры, на которых видно, что обломки перехваченных ракет лежат на неустановленной улице в окружении жителей.
Представитель Пентагона подтвердил, что Иран нанес удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке, в качестве «ответного, но в значительной степени символического удара» в ответ на американские удары, нанесенные в минувшие выходные. Источник заявил, что Иран запустил баллистические ракеты средней дальности, предварительно сообщив об этом официальным лицам Катара и США. Сообщений о потерях со стороны США не поступало.
Символическое возмездие Тегерана было аналогично тому, которое последовало за убийством генерала Кассема Сулеймани, могущественного военачальника Корпуса стражей исламской революции, в 2020 году, подчеркивает The Guardian. После того как генерал Сулеймани был убит в результате удара американского беспилотника в районе аэропорта Багдада, Иран выпустил более десятка баллистических ракет по двум иракским авиабазам, где дислоцируются американские войска.
В заявлении, опубликованном в социальных сетях, когда ракеты были в воздухе, президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал: «Мы не инициировали войну и не стремились к ней. Но мы не оставим агрессию против великого Ирана без ответа».
Иранские вооруженные силы заявили, что обстрел не был направлен против самого Катара, который они назвали «дружественным и братским». Катар же настаивал на том, что у него есть право нанести ответный удар. «Мы считаем это вопиющим нарушением суверенитета государства Катар, его воздушного пространства, международного права и устава Организации Объединенных Наций», — заявил представитель министерства иностранных дел Маджед аль-Ансари в сообщении в социальной сети.
Эммануэль Макрон выразил солидарность с Катаром, но также предупредил, что удары США по Ирану не имеют «рамок законности», добавив, что любая смена режима в стране должна быть результатом волеизъявления народа, а не применения бомб.
Ранее в тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что «усиливает атаку на военный потенциал иранского режима», совершив 50 боевых вылетов. Некоторые из атак, совершенных в понедельник, были направлены на завод по обогащению урана в Фордо.
Израильский авиаудар в понедельник сильно повредил главные ворота тюрьмы Эвин на севере столицы, которая используется для содержания политических заключенных и обычных преступников. Израильские бомбы также были нацелены на штаб-квартиры Корпуса стражей Исламской революции и добровольческого ополчения «Басидж», которое подчиняется непосредственно верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что вооруженные силы «в настоящее время наносят беспрецедентные удары по объектам режима и правительственным репрессивным органам в центре Тегерана».
В течение первых 11 дней своих нападений на Иран правящая коалиция Нетаньяху неоднократно отрицала, что смена режима была официальной целью войны, хотя премьер-министр заявил, что это было бы желанным результатом, и призвал народ Ирана восстать против власти в Тегеране. Однако в понедельник члены его кабинета открыто призвали к свержению теократического режима в Иране. Министр науки и технологий Гила Гамлейль, ведущий член партии Нетаньяху «Ликуд», настаивает: «Пока режим нацистских аятолл находится в Тегеране, у него есть потенциал для восстановления своих разрушительных возможностей. Поэтому мы должны продолжать кампанию до тех пор, пока не будут созданы условия для революции и свержения режима аятолл». Израильский политик подписал дополнил свои заявления саркастическим: «В следующем году в Тегеране».
Судебная власть Ирана подтвердила нанесение ущерба тюрьме Эвин, но через своего представителя, информационное агентство Mizan, заявила: «Ситуация в тюрьме находится под контролем, и были использованы все средства для управления тюремным комплексом». Эвин используется не только для заключения в тюрьму иранских диссидентов, но и иностранцев с двойным гражданством, которые были захвачены за последние несколько лет для использования в качестве заложников и разменной монеты.