«Поздравляю всех»: Трамп сообщил о «полном» прекращении огня

«Мир будет приветствовать окончание 12-ДНЕВНОЙ ВОЙНЫ, — добавил Трамп. — Во время каждого ПРЕКРАЩЕНИЯ огня другая сторона будет сохранять СПОКОЙСТВИЕ и УВАЖЕНИЕ. Исходя из предположения, что все работает так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило стойкости, мужества и ума положить конец тому, что следует назвать “12-ДНЕВНОЙ ВОЙНОЙ”».