Экс-депутата парламента Приморья Артема Самсонова не освободят из колонии из-за онкологии

Ленинский районный суд Владивостока отказался освободить экс-депутата Заксобрания Приморья, экс-лидера КПРФ в столице ДФО Артема Самсонова от отбывания 13-летнего срока в колонии строгого режима из-за выявленного у него онкозаболевания. Защита политика считает незаконным это решение и обжалует его, сообщает ИА PrimaMedia.
На освобождении Артема Самсонова настаивает больница ГУФСИН по Приморскому краю, а также сам осужденный. Обе стороны направили соответствующие ходатайства в Ленинский районный суд Владивостока. Основание для освобождения — выявленный в мае у Самсонова рак кожи (карцинома). Данное заболевание входит в утвержденный правительством РФ перечень болезней, препятствующих отбытию наказания.
Рассмотрение ходатайств началось 16 июня, но суд отложил на неделю заседание для уведомления осужденного в надлежащем порядке. И первое, и второе слушание, состоявшееся во вторник, 24 июня, по решению суда прошли в закрытом режиме — из-за наличия в деле сведений, составляющих врачебную тайну. В свою очередь, Артем Самсонов через защитника ходатайствовал об открытом заседании с оглашением его медицинских данных.
«Представитель ГУФСИН настаивал на освобождении, говорил, что у Самсонова есть заболевание, с которым осужденные подлежат освобождению от отбытия наказания. И это совершенно верно. По закону достаточным основанием является наличие заболевания. И пленум Верховного суда РФ неоднократно указывал, что подтвержденное заболевание, входящее в перечень заболеваний, является определяющим условием для освобождения осужденного. Никакие другие условия, такие как тяжесть совершенного преступления, длительность его нахождения в заключении, его характеристики не являются основанием для того, чтобы отказывать в освобождении», — сообщила адвокат коммуниста Наталья Касилова.
По ходатайству прокуратуры на заседании также выступил начальник медчасти тюремной больницы, врач-хирург. Защита возражала, поскольку он не является ни профильным врачом, ни лечащим врачом Самсонова. Тем не менее, хирурга заслушали. Он подтвердил, что в условиях тюремной больницы вылечить осужденного нельзя, и сказал, что его возят на лечение в онкодиспансер. Ранее ИА PrimaMedia писало, что Самсонову назначили курс лучевой терапии, который ему нужно проходить непрерывно. Однако, по словам родных, это условие не соблюдается — на выходные его не возят на процедуры.
Против освобождения Самсонова от отбывания наказания в связи с болезнью выступила прокуратура. По словам защитника, позиция ведомства заключается в том, что осужденный не нуждается в постороннем уходе, и его заболевание может быть излечимо.
Суд огласил резолютивную часть — отказать в удовлетворении ходатайства об освобождении от отбывания наказания. Оглашение проходило уже в открытом режиме, и на него пришли сторонники экс-депутата, а также представители СМИ.
«Довод прокурора, что он не нуждается в постоянном уходе и заболевание может быть излечимо — это вообще предположение — не может быть основанием для отказа в освобождении. Поэтому мы однозначно будем обжаловать это решение. Посмотрим, что скажут вышестоящие инстанции. Я считаю решение незаконным», — заявила Наталья Касилова.
Напомним, в сентябре 2022 года Советский райсуд Владивостока вынес обвинительный приговор в отношении Артема Самсонова. Политик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Решением суда первой инстанции депутат был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Местом отбывания наказания Артема Самсонова была определена колония строгого режима в поселке Волчанец Приморского края.
По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока политик демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». В ходе следствия и суда Артем Самсонов отказывался признать себя виновным. Он настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре.
«…выносить обвинительный приговор невиновному человеку — это то же самое, что снимать скальп с живого. Милосерднее сперва убить», — написал Самсонов в своем последнем слове.
В конце сентября 2023 года парламент Приморского края лишил его депутатских полномочий ввиду вступления в силу обвинительного приговора.
В апреле 2025 года в Ленинском районном суде Владивостока состоялось предварительное слушание по иску защиты Артема Самсонова, которая выступила с иском об установлении факта преследования его по политическим мотивам. Второе предварительное заседание прошло в начале июня.