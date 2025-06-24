Экс-депутата парламента Приморья Артема Самсонова не освободят из колонии из-за онкологии

По ходатайству прокуратуры на заседании также выступил начальник медчасти тюремной больницы, врач-хирург. Защита возражала, поскольку он не является ни профильным врачом, ни лечащим врачом Самсонова. Тем не менее, хирурга заслушали. Он подтвердил, что в условиях тюремной больницы вылечить осужденного нельзя, и сказал, что его возят на лечение в онкодиспансер. Ранее ИА PrimaMedia писало, что Самсонову назначили курс лучевой терапии, который ему нужно проходить непрерывно. Однако, по словам родных, это условие не соблюдается — на выходные его не возят на процедуры.