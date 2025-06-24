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Российская армия прорвала оборону ВСУ у Петровского в ЛНР

ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Петровское (на Украине именуется Грековкой) в Луганской Народной Республике.

ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Петровское (на Украине именуется Грековкой) в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские военные сейчас ведут зачистку населенного пункта и его окрестностей.

«В ходе активных освободительных действий наши войска прорвали оборону противника в районе населенного пункта Петровское и начали зачистку территории как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях», — сказал военный эксперт.

Отметим, что село находится недалеко от стыка границ сразу трех регионов — ЛНР, ДНР и Харьковской области.

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