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Профессор Кавана: Европа подорвала мирные усилия Трампа по Украине

Евросоюз поддержкой Киева подставил президента США Дональда Трампа, подорвав его усилия по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявила профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана, её слова приводит немецкое издание Berliner Zeitung.

Источник: Life.ru

Кавана считает, что европейские политики, поддерживая Украину в её требованиях, лишь ухудшают её позицию на переговорах.

«Я считаю, что план создания европейских сил безопасности — это отвлекающий манёвр», — отметила она.

Профессор добавила, что страны ЕС хотят получить от США гарантии безопасности для Киева. Однако Вашингтон не желает их предоставлять, чтобы сохранить возможности для диалога с Москвой.

«Европейцы подорвали попытки администрации Трампа выступить посредником в достижении мирного соглашения», — указано в материале.

Ранее экс-помощница президента Байдена Тара Рид заявила, что Европа ведёт прокси-войну против России. По её мнению, это подтверждает европейская поддержка Украины в конфликте с Москвой.

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