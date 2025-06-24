Американские военные перехватили беспилотники над базами в Ираке

По информации официального представителя, дроны были запущены в сторону баз вблизи аэропорта Багдада и на западных территориях страны. Ущерба американской стороне нанесено не было, пострадавших среди военнослужащих также не зафиксировано. Источник предположил, что аппараты стартовали с территорий, контролируемых иракскими ополченцами, имеющими поддержку из Ирана.