Американские военные перехватили беспилотники над базами в Ираке

По информации официального представителя, дроны были запущены в сторону баз вблизи аэропорта Багдада и на западных территориях страны. Ущерба американской стороне нанесено не было, пострадавших среди военнослужащих также не зафиксировано. Источник предположил, что аппараты стартовали с территорий, контролируемых иракскими ополченцами, имеющими поддержку из Ирана.
Атака произошла примерно в 04:00 по тегеранскому времени. Целями также стали три базы на севере от столицы и в южном городе Насирия, среди которых две площадки с американскими подрядчиками.
Ранее ливанский телеканал сообщил, что у военной базы Таджи, расположенной к северу от Багдада в Ираке, случился взрыв. В результате были уничтожены воздушный радар, электротехнический отдел и топливные резервуары. Предположительно, источником угрозы является неустановленный беспилотник.