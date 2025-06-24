В Германии заявили, что Трамп сделал неожиданный подарок России и Китаю

Удары США по Ирану подрывают легитимность созданного ими мирового порядка, что играет на руку России и Китаю. Об этом сообщил немецкий политолог Йозеф Брамль.
Эксперт отметил, что такая политика снижает доверие к Западу, особенно среди стран Глобального Юга. Брамль подчеркнул, что подобная ситуация является «подарком судьбы» для России, Китая и Ирана.
— Они говорят: смотрите, Запад нарушает свои собственные правила, когда ему это кажется подходящим, — цитирует Брамля Focus.
В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.
В тот же день конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес назвала решение Дональда Трампа ударить по иранским ядерным объектам без разрешения Конгресса нарушением Конституции страны и основанием для импичмента. По словам Окасио-Кортес, глава Белого дома «импульсивно рискнул начать войну», которая может заманить американцев в ловушку на несколько поколений.