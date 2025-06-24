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«СВ»: в Сумской области российские бойцы отразили за сутки 15 контратак ВСУ

Противник потерял более полусотни боевиков.

Источник: Аргументы и факты

В течение суток российские бойцы пресекли 15 попыток контратак украинских военных в Сумской области, сообщил вол вторник Telegram-канал «Северный ветер».

По информации источников канала, противник предпринял безуспешные попытки атак в окрестностях Алексеевки, в Андреевке, а также под Новониколаевкой, Садками, Юнаковкой и Яблоновкой.

«В пятнадцати контратаках противник задействовал свыше 110 человек, из которых более 50 уничтожены, свыше 30 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали на исходные позиции», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что под Юнаковкой пропал без вести взвод ВСУ.