«СВ»: в Сумской области российские бойцы отразили за сутки 15 контратак ВСУ

В течение суток российские бойцы пресекли 15 попыток контратак украинских военных в Сумской области, сообщил вол вторник Telegram-канал «Северный ветер».
По информации источников канала, противник предпринял безуспешные попытки атак в окрестностях Алексеевки, в Андреевке, а также под Новониколаевкой, Садками, Юнаковкой и Яблоновкой.
«В пятнадцати контратаках противник задействовал свыше 110 человек, из которых более 50 уничтожены, свыше 30 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали на исходные позиции», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что под Юнаковкой пропал без вести взвод ВСУ.