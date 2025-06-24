Лукашенко обратился к главе Мальтийского Ордена, сказав о путях примирения

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к князю и великому магистру Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Фра Джону Данлэпу, сообщила пресс-служба президента.
В частности, белорусским лидером 24 июня были направлены поздравления главе Мальтийского Ордена с Днем Святого Иоанна Крестителя.
При этом Лукашенко обратил внимание на принципы, которыми руководствует Орден веками. Он сказал, что милосердие, гуманизм и солидарность также близки и Беларуси. И отметил, что белорусы разделяют и убеждения, что фундаментальные основы справедливого и гармоничного миропорядка кроются в заботе о человеке, помощи слабым и обездоленным, стремлении к диалогу и взаимопониманию.
Глава республики заметил, что в нынешнем юбилейном году, отмечаемом Католическим Костелом в качестве Года надежды, присутствует особый смысл. И назвал это временем духовного обновления, укрепления универсальных ценностей и солидарности. А еще выразил убежденность в том, что своею деятельностью, наполненной служением и состраданием, Мальтийский Орден будет занимать достойное место в деле стремления к спокойствию и духовному возрождению. Еще президент Беларуси сказал о путях примирения.
— Пускай испытания современности станут стимулом для переосмысления, поиска путей примирения и углубления международного сотрудничества, — подытожил белорусский президент обращение к главе Мальтийского Ордена.
Накануне Александр Лукашенко назвал Сибирь родным и понятным регионом для Беларуси.