Лукашенко обратился к главе Мальтийского Ордена, сказав о путях примирения

Глава республики заметил, что в нынешнем юбилейном году, отмечаемом Католическим Костелом в качестве Года надежды, присутствует особый смысл. И назвал это временем духовного обновления, укрепления универсальных ценностей и солидарности. А еще выразил убежденность в том, что своею деятельностью, наполненной служением и состраданием, Мальтийский Орден будет занимать достойное место в деле стремления к спокойствию и духовному возрождению. Еще президент Беларуси сказал о путях примирения.