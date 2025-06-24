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Новые назначения в Узбекистане: Саида Мирзиёева возглавила Администрацию президента

ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Саида Мирзиёева возглавила Администрацию президента Узбекистана, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В структуре Администрации президента Узбекистана ввели новую должность. Соответствующий указ подписал глава республики.

Указом Президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента. Введена должность руководителя Администрации Президента. Указом Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан.

говорится в сообщении

Саида Мирзиёева с августа 2023-го занимала пост помощника президента.

Также Асадов сообщил о других назначениях в Администрации президента. В соответствии с указом главы РУз:

Бекзот Мардонович Мавлонов назначен на должность помощника президента Узбекистана и в связи с этим освобожден от должности советника президента по вопросам правовой экспертизы и комплексного анализа;

Азиз Юлдашевич Магрупов назначен на должность советника президента Узбекистана по вопросам внешних инвестиций и в связи с этим освобожден от должности помощника президента.

Ряд сотрудников Администрации президента согласно указу главы государства освобожден от должностей в связи с переходом на другую работу:

  • Саидлазиз Саидасилович Саидкаримов освобожден от должности начальника Контрольной инспекции Администрации президента РУз;
  • Уткиржон Гайратович Кодиров освобожден от должности руководителя Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов Администрации президента РУз;
  • Жахонгир Жовахирлаевич Ибрагимов освобожден от должности заместителя руководителя Департамента планирования и информационного обеспечения Администрации президента РУз.