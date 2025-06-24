Арагчи заявил, что военные Ирана отвечали на атаки Израиля до последней минуты

В ответ уже на следующий день Иран выпустил десятки баллистических ракет и ударных дронов по израильской территории. Израиль, в свою очередь, активизировал удары по инфраструктурным и военным объектам внутри Ирана, а также в Сирии и Ираке. В течение нескольких дней стороны обменивались ударами: атаки охватили и объекты энергетики, и аэродромы, и правительственные здания.