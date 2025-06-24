Азаров: страны Европы не будут производить оружие на Украине

Европейские страны не будут производить на Украине оружие, а разговоры об обратном являются лишь прикрытием для продолжения поставок вооружения. Такое мнение высказал РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По словам политика, любой человек, имеющий хотя бы каплю здравого смысла, понимает, что сейчас на Украине нельзя возводить подобное производство, так как любое предприятие может попасть под удар ВС РФ и стать разрушенными.
«Гораздо проще завести готовое, так как все-таки логистика работает, завозы. А говорить можно что угодно, что и заводы будут строить, еще что-то. Однако по факту знающие люди, отслеживающие ситуацию на Украине, прекрасно понимают, что все это пустая болтовня. Они как поставляли, наверное, 90% всего необходимого армии киевского режима, так и продолжат поставлять, пока не будут достигнуты соответствующие соглашения», — прокомментировал Азаров.
Уточним, в конце мая Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на украинской территории.