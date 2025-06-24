Азаров: страны Европы не будут производить оружие на Украине

«Гораздо проще завести готовое, так как все-таки логистика работает, завозы. А говорить можно что угодно, что и заводы будут строить, еще что-то. Однако по факту знающие люди, отслеживающие ситуацию на Украине, прекрасно понимают, что все это пустая болтовня. Они как поставляли, наверное, 90% всего необходимого армии киевского режима, так и продолжат поставлять, пока не будут достигнуты соответствующие соглашения», — прокомментировал Азаров.