Глава донского региона Слюсарь встретился с лидером КПРФ Зюгановым

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провёл рабочую встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Переговоры состоялись в здании Государственной думы, о чём глава донского региона сообщил в своём Telegram-канале.
В ходе беседы Слюсарь выразил благодарность лидеру коммунистов за многолетнюю поддержку авиастроительной отрасли. Подробности обсуждаемых инициатив не уточняются.
«От чистого сердца пригласил Геннадия Андреевича к нам на Дон», — заключил врио губернатора.
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