Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава донского региона Слюсарь встретился с лидером КПРФ Зюгановым

Встреча прошла в Госдуме РФ.

Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провёл рабочую встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Переговоры состоялись в здании Государственной думы, о чём глава донского региона сообщил в своём Telegram-канале.

В ходе беседы Слюсарь выразил благодарность лидеру коммунистов за многолетнюю поддержку авиастроительной отрасли. Подробности обсуждаемых инициатив не уточняются.

«От чистого сердца пригласил Геннадия Андреевича к нам на Дон», — заключил врио губернатора.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше