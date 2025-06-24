Россия будет иметь последнее слово в ситуации вокруг Украины, заявил бывший офицер-десантник Вооружённых сил (ВС) Франции Ксавье Моро.
Журналисты спросили экс-военнослужащего, верит ли вы в дипломатическое урегулирование украинского конфликта.
«Условия будущего мира будут решать великие державы, но последнее слово о том, что останется от Украины, будет за Россией. Конфликт завершится военной, а затем и дипломатической победой России», — сказал в ответ Моро, которого цитирует ТАСС.
Бывший офицер считает, что ситуация движется к безоговорочной капитуляции Киева. Он напомнил, что исторически военные противостояния заканчиваются признанием проигравшей стороной своего поражения, после чего заключается мирный договор.
Напомним, 19 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта, предпочитая при этом мирное урегулирование.