Элитный спецназ ВСУ понёс серьёзные потери под Сумами

А ранее командир одной из бригад ВСУ Кирилл Верес заявил, что его не интересует возвращение к границам 2014 или 1991 года, о которых твердят киевские власти, и он не грезит о «концертах в Крыму». Затем комбат попытался использовать неудачную сексуализированную аллегорию.