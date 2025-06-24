Французским наемникам предлагают отпуск и зарплату в 3−4 раза выше, чем у военнослужащих ВСУ, рассказал военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро.
«Это наемничество по международному определению. Речь идет, в частности, о кадровых французских военных», — сказал он в интервью ТАСС.
По словам Моро, наемникам платят, скорее всего, пославшие их государства, а не Украина. Они не являются украинскими гражданами и получают значительно больше местных солдат.
Он отметил, что на Украине могут находиться десятки тысяч иностранных наемников из Европы, большую часть из которых представляют военные из Польши, Грузии и англосаксонских стран.
Ранее в посольстве РФ в Лондоне рассказали, что с 2022 года Великобритания обучила более 55 тысяч боевиков ВСУ по программе Interflex.