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Экс-офицер Моро: наемникам из Франции платят в 3−4 раза больше, чем ВСУ

Бывший офицер Вооруженных сил Франции Ксавье Моро рассказал, что наемникам платят, скорее всего, пославшие их государства, а не Украина.

Французским наемникам предлагают отпуск и зарплату в 3−4 раза выше, чем у военнослужащих ВСУ, рассказал военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро.

«Это наемничество по международному определению. Речь идет, в частности, о кадровых французских военных», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Моро, наемникам платят, скорее всего, пославшие их государства, а не Украина. Они не являются украинскими гражданами и получают значительно больше местных солдат.

Он отметил, что на Украине могут находиться десятки тысяч иностранных наемников из Европы, большую часть из которых представляют военные из Польши, Грузии и англосаксонских стран.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне рассказали, что с 2022 года Великобритания обучила более 55 тысяч боевиков ВСУ по программе Interflex.