В Беэр-Шеве в многоэтажный дом попала иранская ракета

В израильском городе Беэр-Шева в результате ракетного удара пострадали мирные жители.
Как сообщает телеканал N12, иранская ракета попала в семиэтажное здание, в результате чего семь человек получили ранения, один из них находится в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, трое местных жителей погибли.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о полном прекращении боевых действий. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей социальной сети.
Ранее Трамп предупредил Иран и Израиль о последствиях отказа от мирного урегулирования.
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