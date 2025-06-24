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Руденко: под Часовым Яром ударом по опорнику уничтожена пехота ВСУ

По данным военкора, скопление противника поразили «Грады».

Источник: Аргументы и факты

Один из опорных пунктов ВСУ попал под удар в окрестностях города Часов Яр в ДНР, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.

По данным военкора, удар по опорнику противника нанесли РСЗО «Град».

«Расчеты РСЗО БМ-21 “Град” ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в окрестностях Часова Яра», — написал Руденко, опубликовавший кадры нанесения удара по опорному пункту.

Ранее стало известно об уничтожении российской авиацией пункта управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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