Руденко: под Часовым Яром ударом по опорнику уничтожена пехота ВСУ

Один из опорных пунктов ВСУ попал под удар в окрестностях города Часов Яр в ДНР, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.
По данным военкора, удар по опорнику противника нанесли РСЗО «Град».
«Расчеты РСЗО БМ-21 “Град” ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в окрестностях Часова Яра», — написал Руденко, опубликовавший кадры нанесения удара по опорному пункту.
Ранее стало известно об уничтожении российской авиацией пункта управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
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