Шавкат Мирзиёев отбыл в Монголию

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха отбыл в эту страну с государственным визитом.
В соответствии с программой пребывания в Улан-Баторе предусматривается проведение двусторонних встреч и мероприятий на высшем уровне.
Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего развития узбекско-монгольских многоплановых отношений и расширения практического сотрудничества.
Речь пойдет об увеличении объемов и расширении номенклатуры товарооборота, продвижении проектов кооперации в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, добывающем секторе, сфере транспорта и других приоритетных направлениях, продолжении активного культурно-гуманитарного обмена.