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Шавкат Мирзиёев отбыл в Монголию

ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Президент Узбекистана отбыл в Монголию, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха отбыл в эту страну с государственным визитом.

говорится в сообщении

В соответствии с программой пребывания в Улан-Баторе предусматривается проведение двусторонних встреч и мероприятий на высшем уровне.

Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего развития узбекско-монгольских многоплановых отношений и расширения практического сотрудничества.

Речь пойдет об увеличении объемов и расширении номенклатуры товарооборота, продвижении проектов кооперации в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, добывающем секторе, сфере транспорта и других приоритетных направлениях, продолжении активного культурно-гуманитарного обмена.