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Володин рассказал про закон для защиты прав граждан в сфере кредитования

Володин отметил, что ФССП фиксирует нарушения прав граждан при взыскании долгов кредитными организациями.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале объявил, что депутаты приступают к обсуждению законопроекта, направленного на усиление защиты прав граждан, пользующихся услугами банков и микрофинансовых организаций (МФО).

«По данным Центробанка, в 2024 году объем займов в МФО вырос на 41%, что свидетельствует о значительном увеличении их кредитного портфеля», — подчеркнул Володин, отметив, что при этом у многих заемщиков возникают задолженности по различным причинам.

Он рассказал, что, по данным ФССП России, в 2023 году количество подтвержденных жалоб на нарушения прав граждан при взыскании долгов банками увеличилось на 35,9%, а со стороны МФО — на 45,4%. «В связи с этим приставы инициировали около 8 тысяч административных дел», — заявил спикер Госдумы.

Напомним, 1 марта в России вступил в силу закон об установке самозапрета на выдачу кредитов. Инициатива распространяется на все российские банки и микрофинансовые организации.

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