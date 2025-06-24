В Пакистане рассказали о ситуации на границе с Ираном

Ситуация на пакистано-иранской границе остается спокойной. Об этом сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.
По его словам, террористическая активность на границе также довольно низкая.
«На данный момент на границе относительно спокойно. Сообщений о вторжениях террористических группировок нет. И на сегодняшний день террористическая активность довольно низкая», — отметил глава оборонного ведомства Пакистана.
Асиф добавил, что Пакистан не ослабляет бдительности и готов жестко ответить на любые действия террористов.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Иран и Израиль о последствиях отказа от мирного урегулирования конфликта.
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