The Guardian: саммит НАТО станет триумфом для Трампа и провалом для Киева

Предстоящий саммит Североатлантического альянса может стать триумфальным для президента США Дональда Трампа и обескураживающе провальным для киевского режима, пишет The Guardian.
Уточняется, что успех американского лидера будет связан с тем, что страны-участницы НАТО готовы увеличить основные расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году. Кроме того, Трамп может приехать с «самодовольным настроением», если не произойдет срыва перемирия между Ираном и Израилем, которое он анонсировал ранее, поэтому большинство лидеров вряд ли захотят портить его настрой риторикой о помощи Украине.
«Владимира Зеленского пригласили на ужин, но не на рабочую встречу с лидерами НАТО, что отражает ослабление поддержки Киева со стороны США, где при Трампе была приостановлена новая военная помощь», — говорится в публикации.
По словам бывшего пресс-секретаря НАТО и заместителя помощника генерального секретаря Джейми Ши, встреча будет «разочаровывающей для Украины», потому что Европа не сможет оказать поддержку в том объеме, который запрашивает киевский режим.
Кроме того, все внимание сейчас направлено на ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркивает издание.
Напомним, саммит Североатлантического альянса пройдет в Гааге с 24 по 26 июня, по данным западных СМИ, Трамп собирается посетить его.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленского позвали на ужин с лидерами стран НАТО ради унижения.