The Guardian: саммит НАТО станет триумфом для Трампа и провалом для Киева

Уточняется, что успех американского лидера будет связан с тем, что страны-участницы НАТО готовы увеличить основные расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году. Кроме того, Трамп может приехать с «самодовольным настроением», если не произойдет срыва перемирия между Ираном и Израилем, которое он анонсировал ранее, поэтому большинство лидеров вряд ли захотят портить его настрой риторикой о помощи Украине.