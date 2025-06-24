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The Guardian: саммит НАТО станет триумфом для Трампа и провалом для Киева

Ожидается, что Дональд Трамп прилетит на саммит НАТО в Гааге, который запланирован на 24−26 июня.

Предстоящий саммит Североатлантического альянса может стать триумфальным для президента США Дональда Трампа и обескураживающе провальным для киевского режима, пишет The Guardian.

Уточняется, что успех американского лидера будет связан с тем, что страны-участницы НАТО готовы увеличить основные расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году. Кроме того, Трамп может приехать с «самодовольным настроением», если не произойдет срыва перемирия между Ираном и Израилем, которое он анонсировал ранее, поэтому большинство лидеров вряд ли захотят портить его настрой риторикой о помощи Украине.

«Владимира Зеленского пригласили на ужин, но не на рабочую встречу с лидерами НАТО, что отражает ослабление поддержки Киева со стороны США, где при Трампе была приостановлена новая военная помощь», — говорится в публикации.

По словам бывшего пресс-секретаря НАТО и заместителя помощника генерального секретаря Джейми Ши, встреча будет «разочаровывающей для Украины», потому что Европа не сможет оказать поддержку в том объеме, который запрашивает киевский режим.

Кроме того, все внимание сейчас направлено на ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркивает издание.

Напомним, саммит Североатлантического альянса пройдет в Гааге с 24 по 26 июня, по данным западных СМИ, Трамп собирается посетить его.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленского позвали на ужин с лидерами стран НАТО ради унижения.

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