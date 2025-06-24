Дмитриев попал в базу украинского «Миротворца»

В материалах сайта утверждается, что Дмитриев был внесён в базу данных «за поддержку финансирования России» и «вовлечённость в информационные кампании», направленные против Украины. Однако его сведения появились там ещё в декабре 2020 года, но создатели ресурса продолжают отслеживать деятельность чиновника и членов его семьи, включая попытки сбора информации об его отце весной 2024 года.