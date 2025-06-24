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Дмитриев попал в базу украинского «Миротворца»

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев внесён в список украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале.

Источник: Life.ru

В материалах сайта утверждается, что Дмитриев был внесён в базу данных «за поддержку финансирования России» и «вовлечённость в информационные кампании», направленные против Украины. Однако его сведения появились там ещё в декабре 2020 года, но создатели ресурса продолжают отслеживать деятельность чиновника и членов его семьи, включая попытки сбора информации об его отце весной 2024 года.

Ресурс «Миротворец», созданный в 2014 году, специализируется на публикации персональных данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. В списках сайта оказались многие российские и иностранные граждане, посещавшие Крым или Донбасс либо высказывавшие мнения, не совпадающие с официальной позицией Киева.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» попала певица Ани Лорак. Исполнительница числится в списке лиц, подлежащих немедленному задержанию и передаче украинским или натовским правоохранительным органам. Решение о включении в базу было принято после того, как певица официально стала гражданкой России.

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